Штурмовики ВС РФ нашли много натовского вооружения в освобожденном Никольском Российские бойцы нашли натовское оружие в освобожденном Никольском в Запорожье

Москва13 окт Вести.В освобожденном селе Никольское в Запорожской области российские штурмовики нашли много натовского вооружения, в том числе венгерские винтовки, рассказал заместитель командира взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Тень в интервью ИС "Вести".

Поскольку село находится на возвышенности, идти в лобовую атаку было нельзя. Позиции врага предварительно обработала артиллерия и дроны-камикадзе. Далее заходили пехотинцы - малыми группами с разных флангов.

Под контроль российской армии перешел крупный район обороны противника площадью около 13 кв. км. Всего было зачищено свыше 200 строений. В ходе сражения было уничтожено 15 боевых бронированных машин, 29 наземных роботизированных комплексов, а также 48 гексакоптеров "Баба-Яга". На занятых позициях штурмовики обнаружили много натовского вооружения.

Оружие их образца, другого калибра, к нашему не подходит. Обычно это венгерские винтовки, П-90 и такого же образца для городского боя рассказал Тень

Освобождение Никольского позволило подразделениям группировки "Восток" расширить зону контроля в Запорожской области.