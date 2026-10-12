Москва12 октВести.Армия России освободила населенные пункты Лидино и Никольское в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области соответственно. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Лидино Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Никольское Запорожской области.говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Новотроицкое и Петровское на территории ДНР.