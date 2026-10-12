Российские войска освободили населенные пункты Лидино и Никольское в зоне СВО

ВС РФ освободили Никольское в Запорожской области и Лидино в ДНР Российские войска освободили населенные пункты Лидино и Никольское в зоне СВО

Москва12 окт Вести.Армия России освободила населенные пункты Лидино и Никольское в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области соответственно. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Лидино Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Никольское Запорожской области. говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Новотроицкое и Петровское на территории ДНР.