Москва27 нояВести.Столичный Дептранс опубликовал кадры с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент массового дорожно-транспортного происшествия на Комсомольском проспекте в Москве.
По данным ведомства, аварию спровоцировал водитель автомобиля Lixiang.
Водитель автомобиля Lixiang грубо нарушил правила дорожного движения: выехал на запрещающий сигнал светофора с превышением установленной скорости, что спровоцировало столкновение и последующее возгораниеговорится в заявлении Дептранса Москвы в MAX
По данным Госавтоинспекции Москвы, травмы получили два человека.