Количество пострадавших в огненном ДТП в Москве увеличилось до пяти

В массовом огненном ДТП на Комсомольском проспекте пострадали пять человек Количество пострадавших в огненном ДТП в Москве увеличилось до пяти

Москва27 ноя Вести.Столичный Департамент здравоохранения привел данные о количестве пострадавших в результате массового дорожно-транспортного происшествия на Комсомольском проспекте в Москве.

По данным ведомства, пострадали пять человек. Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщали о двух пострадавших.

На месте аварии работали бригады Центра медицины катастроф Москвы и скорой помощи. В результате ДТП пострадали пять человек говорится в публикации Депздрава Москвы в MAX

Четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще одному участнику ДТП оказали помощь на месте.

Ранее ИС "Вести" публиковали кадры момента столкновения на Комсомольском проспекте. По предварительным данным, происшествие мог спровоцировать водитель Lixiang, проехавший на запрещающий сигнал светофора.