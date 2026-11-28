СМИ: Зеленский извинился перед Мелони за операцию в Бенгази

Зеленский извинился перед премьером Италии за атаку в ливийском порту Бенгази СМИ: Зеленский извинился перед Мелони за операцию в Бенгази

Москва28 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский извинился перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони за то, что заранее не предупредил итальянскую сторону о проведении операции украинских военных в ливийском порту Бенгази. Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни.

По информации издания Il Foglio, Зеленский поговорил с Мелони по телефону и принес извинения, а также разъяснил ситуацию с атакой на ливийский порт Бенгази. Он подтвердил, что проведение операции в Бенгази не было предварительно согласовано с европейскими партнерами.

Правительство никогда не лгало ни перед парламентом, ни перед СМИ относительно украинских атак на Бенгази. Извинения Зеленского окончательно проясняют ситуацию написал Таяни в соцсети X

Так глава итальянского МИД еще раз подтвердил собственное опровержение слов Зеленского о том, что власти Италии были осведомлены о планах Киева по проведению военной операции в Ливии.

Ранее Зеленский заявил, что атака на ливийский порт была согласована с иностранными партнерами Киева. Эти слова украинского политика сразу же опровергли в Италии. Позже Зеленский признал, что Украина действовала без предварительной координации с партнерами.

Украинские дроны атаковали ливийский порт Бенгази 22 ноября. В результате операции погибли два военнослужащих Ливийской национальной армии. Ответственность за теракт взяла на себя Украина.