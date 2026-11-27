В Италии опровергли слова Зеленского о координации атаки на Ливию Глава МИД Италии опроверг слова Зеленского о согласовании атаки на Ливию

Москва27 ноя Вести.Глава МИД Италии Антонио Таяни опроверг заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о согласовании атаки на ливийский порт в Бенгази с иностранными партнерами, сообщает Sky TG24.

Таяни подчеркнул, что итальянские власти не были осведомлены о планах Украины провести военную операцию в Ливии, и заявления украинской стороны о координации действий с союзниками не соответствуют действительности.

Никакой координации никогда не было… Никто из нас не был проинформирован, никто ничего не знал о том, что украинцы делают в Ливии. Поэтому то, что сказал Зеленский, не соответствует действительности заявил Таяни

Украинские беспилотники атаковали российский корабль "Меркурий" в порту Бенгази в ночь на 22 ноября. Позднее Киев подтвердил проведение операции. Зеленский заявил, что удар организовала Служба безопасности Украины с использованием морских беспилотников. В интервью BBC он также утверждал, что Киев не проводит операции без предварительного согласования с партнерами.