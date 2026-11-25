Вице-премьер Италии заявил послу Украины о беспокойстве из-за атаки ВСУ в Ливии Сальвини указал на риск распространения украинского конфликта на Северную Африку

Москва25 ноя Вести.В случае, если последствия конфликта на Украине окажут дестабилизирующее влияние на ситуацию в странах Северной Африки, это может создать угрозы безопасности Италии.

Соответствующее мнение выразил вице-премьер, министр транспорта Италии Маттео Сальвини в беседе с журналистами на полях мероприятия в Сенате (верхней палате парламента).

Политик рассказал, что выразил украинскому послу в Риме недоумение и обеспокоенность из-за того, что военные действия разворачиваются в нескольких километрах от берегов Италии.

Я указал послу Украины [с которым встретился по просьбе дипломатов] … что всего в нескольких километрах от итальянского побережья происходят акты войны. Я думаю, что все должны быть обеспокоены, поскольку мы пытаемся поддержать сложный мирный процесс в Ливии цитирует ТАСС Сальвини

Лидер партии "Лига", которая входит в правящую в Италии коалицию, также обратил внимание, что глава киевского режима Владимир Зеленский берет на себя ответственность за эскалацию напряженности, одновременно запрашивая у союзников дополнительную помощь.

Все должны проявлять большую осторожность … Если она [война]… придет и в Северную Африку, то это может стать бомбой, которая взорвется у нас дома, причем без нашего ведома и, более того, без нашего согласия резюмировал итальянский вице-премьер

22 ноября стало известно об атаке безэкипажных катеров на российские суда в порту ливийского Бенгази. По данным агентства Associated Press, предварительное расследование показало, что несколько морских дронов были запущены с базы на западе Ливии, на которой находятся украинские военные.

МИД Ливии потребовал от Киева официальных разъяснений. Впоследствии Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на российский корабль.

Вице-спикер Президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил, что это признание со стороны Украины равносильно объявлению войны североафриканской стране. Ливия призвала Совбез ООН собрать экстренное заседание по этому вопросу и внести Зеленского в реестр террористов.

Москва и Триполи образовали совместную следственную комиссию для расследования обстоятельств происшествия.

Журналист ИС "Вести" Александр Хабаров отметил, что украинские атаки на российские суда в порту Бенгази вызвали серьезную обеспокоенность в Европе.