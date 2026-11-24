Украинские атаки на российские суда вызвали серьезную обеспокоенность в Европе Журналист Хабаров: атаки на российские суда вызвали обеспокоенность в Европе

Москва24 ноя Вести.Украинские атаки на российские суда в Финском заливе и в порту Ливии вызвали серьезную обеспокоенность в Европе. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

После атаки на российский сухогруз в Финском заливе власти Норвегии сделали серьезное предупреждение главе киевского режима Владимиру Зеленскому о недопустимости эскалации, отметил журналист.

В общем-то, это вызвало серьезную обеспокоенность. Плюс еще и атака на российский боевой корабль в Ливии, что тоже вызвало большую гневную реакцию не только властей Ливии, но и других стран. Действия Киева осудил министра иностранных дел Италии, обеспокоенность за безопасное судоходство в мировом океане выразила Греция, которая является одним из крупнейших операторов грузовых судов. Поэтому так бесследно все это не проходит сказал Хабаров

Владимир Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на российский сухогруз Sparta II в нейтральных водах Финского залива. Судно, следовавшее из Санкт-Петербурга в Калининград, было атаковано беспилотными летательными аппаратами 21 ноября в трех морских милях от границы РФ. Сухогруз и его экипаж впоследствии удалось успешно отбуксировать в порт Санкт-Петербурга.

В ночь на 22 ноября на военно-морской базе в ливийском городе Бенгази произошел взрыв на борту российского корабля, который был атакован украинскими беспилотниками.