Москва23 ноя Вести.Происходящие атаки БПЛА на суда в Финском заливе могут губительно сказаться на странах Европы. Такое мнение ИС "Вести" высказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Если европейцы и дальше будут закрывать глаза на абсолютные террористические атаки в Финском заливе, сказаться это может и них, как минимум, на экологии. Неслучайно "Спарту II" тушили как российские спасатели, так и финские, эстонские, потому что последствий никому не хочется. Но при этом никто не осудил, никто не окрикнул