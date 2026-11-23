Пострадавшее при атаке в Финском заливе судно прибыло в порт Петербурга

В порт Петербурга прибыло поврежденное при атаке БПЛА судно Пострадавшее при атаке в Финском заливе судно прибыло в порт Петербурга

Москва23 ноя Вести.Грузовое судно, поврежденное при атаке БПЛА в международных водах Финского залива, прибыло в Большой порт Санкт-Петербург, сообщил в MAX губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Уточняется, что экипаж уже сошел на берег, пострадавших нет.

Пострадавшее судно с грузом находится на плаву и также прибыло в Большой порт Санкт-Петербург говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что грузовое судно было атаковано двумя беспилотниками в Финском заливе утром в минувшую субботу, 21 ноября. Оно следовало в Калининград.