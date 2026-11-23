Экипаж судна, атакованного БПЛА в Финском заливе, доставлен в порт Петербурга

Моряков с судна, попавшего под удар БПЛА в Финском заливе, доставили на берег Экипаж судна, атакованного БПЛА в Финском заливе, доставлен в порт Петербурга

Москва23 ноя Вести.Вечером в понедельник, 23 ноября, на территорию России доставили экипаж судна, атакованного БПЛА в международных водах Финского залива, сообщил в MAX губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Моряки сошли на берег в морском порту Большой порт Санкт-Петербург, уточнил глава региона.

Пострадавшее судно с грузом находится на плаву и также прибыло в Большой порт Санкт-Петербург. Благодарю всех, кто участвовал в оказании помощи нашим морякам говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что грузовое судно, следовавшее в Калининград, было атаковано двумя беспилотниками 21 ноября.