СМИ: атака БПЛА в Финском заливе направлена на обострение между РФ и ЕС

Атака БПЛА на Балтике могла быть направлена на обострение между РФ и ЕС СМИ: атака БПЛА в Финском заливе направлена на обострение между РФ и ЕС

Москва22 ноя Вести.Атака дронов на российский сухогруз в Финском заливе могла быть направлена на срыв переговоров между Россией и Евросоюзом, считают украинские СМИ.

Отдельный момент, что атака на судно произошла около Финляндии, президент которой [Александр Стубб] в последнее время выступает одним из главных в Европе сторонников прямых переговоров с Москвой отметили журналисты

Нападение могло преследовать цель спровоцировать новый кризис в отношениях России и европейских государств.

Ранее военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный отметил, что удар украинских беспилотников по российскому судну был бы невозможен без разведывательной инфраструктуры стран НАТО.