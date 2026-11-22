Москва22 нояВести.Атака дронов на российский сухогруз в Финском заливе могла быть направлена на срыв переговоров между Россией и Евросоюзом, считают украинские СМИ.
Отдельный момент, что атака на судно произошла около Финляндии, президент которой [Александр Стубб] в последнее время выступает одним из главных в Европе сторонников прямых переговоров с Москвойотметили журналисты
Нападение могло преследовать цель спровоцировать новый кризис в отношениях России и европейских государств.
Ранее военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный отметил, что удар украинских беспилотников по российскому судну был бы невозможен без разведывательной инфраструктуры стран НАТО.