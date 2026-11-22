Мема: Россия может ответить НАТО при дальнейшей эскалации

Мема: риск обострения обстановки из-за удара по сухогрузу на Балтике растет Мема: Россия может ответить НАТО при дальнейшей эскалации

Москва22 ноя Вести.Нарастание напряженности в Балтийском море несет для стран НАТО угрозу перерастания в ядерный конфликт, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

Напряженность в Балтийском море уже и так высокая, отметил Мема.

Если эскалация конфликта продолжится, вскоре Россия может запустить дроны по странам НАТО. Надеюсь, что здравый смысл возьмет верх, поскольку в противном случае ситуация очень быстро перерастет в ядерную войну подчеркнул Мема

Политик отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский стремится втянуть Финляндию в конфликт с Москвой и спровоцировать обострения обстановки на Балтике.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что беспилотники атаковали грузовое судно в нейтральных водах Финского залива.