Мема объяснил, почему НАТО необходимо вернуться к границам 1997 года Финский политик Мема: НАТО следует вернуться к границам 1997 года

Москва15 ноя Вести.НАТО следует вернуться к границам 1997 года для того, чтобы снизить риск ядерной войны, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

На Западе есть оторванные от реальности политики, которые считают, что Москва может смириться с пересечением ее "красных линий", отметил Мема.

Возвращение НАТО к границам 1997 года и отступление НАТО от российских территорий - это, действительно, разумное решение для обеспечения мира на многие годы. Если НАТО не отступит к границам 1997 года, то риск ядерной войны неизбежен подчеркнул Мема

Политик назвал Украину точкой сосредоточения агрессивной политики НАТО.

Мема заявил, что Финляндия ведет себя безответственно после вступления в НАТО. Страна повторила ошибку Украины, отвергнув нейтралитет в отношении России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила НАТО с "больным зубом", подчеркнув, что альянс подрывает безопасность Европы и мира.