Москва23 сен Вести.Мир на Украине может настать, если НАТО вернется к границам 1990-х годов, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, расширение НАТО стало причиной конфликта.

Запад будет перевооружать Украину при достижении любого мирного соглашения, как они это делали с 2014 года. Мы должны сказать, что НАТО должна отступить к границам 1990-х годов, это единственное направление, которое может привести к устойчивому миру. Расширение НАТО было, есть и продолжает быть крупнейшим препятствием для мира