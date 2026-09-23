Москва23 сенВести.Мир на Украине может настать, если НАТО вернется к границам 1990-х годов, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
По его словам, расширение НАТО стало причиной конфликта.
Запад будет перевооружать Украину при достижении любого мирного соглашения, как они это делали с 2014 года. Мы должны сказать, что НАТО должна отступить к границам 1990-х годов, это единственное направление, которое может привести к устойчивому миру. Расширение НАТО было, есть и продолжает быть крупнейшим препятствием для миранаписал Мема в соцсети X
Ранее финский политик обвинил Евросоюз в игнорировании атак ВСУ на АЭС.