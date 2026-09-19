Финский политик Мема обвинил ЕС в игнорировании атак ВСУ на АЭС

Финский политик обвинил Евросоюз в игнорировании атак ВСУ на АЭС Финский политик Мема обвинил ЕС в игнорировании атак ВСУ на АЭС

Москва19 сен Вести.Евросоюз (ЕС) продолжает закрывать глаза на атаки Украины на атомные электростанции (АЭС). Такое заявление сделал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети Х.

Так Мема отреагировал на публикацию МАГАТЭ об атаке украинского беспилотника на Курскую АЭС.

ЕС продолжает закрывать глаза на то, что Украина атакует атомные электростанции, ставя под угрозу всю Европу сказано в посте политика

Кроме того, политик заявил, что "самое глупое" - это то, что ЕС выступает одним из ключевых поставщиков оружия киевскому режиму.

17 сентября на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 упал беспилотник. После падения он сдетонировал. Как сообщили в госкорпорации "Росатом" на данный момент безопасность эксплуатации АЭС обеспечена. Радиационный фон соответствует естественным природным значениям, падение и последующая детонация украинского дрона на работу станции не повлияли.