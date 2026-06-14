Финский политик Мема не увидел реакции евролидеров на биолаборатории на Украине

Мема указал на отсутствие реакции ЕС на украинские биолаборатории Финский политик Мема не увидел реакции евролидеров на биолаборатории на Украине

Москва14 июн Вести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема указал на отсутствие реакции со стороны лидеров Евросоюза (ЕС) на обнародованную США информацию о биолабораториях на Украине.

Европа, по его словам, продолжает закрывать глаза и считать, что на Украине нет биолабораторий, исследующих опасные патогены, однако рано или поздно европейцам "придется столкнуться с истиной".

Я не вижу никакой реакции от европейских лидеров на разоблачения США о секретных биолабораториях на Украине, в то время как украинские дроны продолжают наносить удары по гражданским в России оружием, предоставленным нами написал Мема в соцсети X

ЕС открывает дверь для Украины, полностью игнорирующей международные нормы, и что-то в европейском подходе к сложившейся ситуации "кажется неправильным", отметил финский политик. Он добавил, что Брюссель должен прокомментировать информацию об украинских биолабораториях и потребовать "надлежащих объяснений по этому поводу".

12 июня Офис главы национальной разведки США обнародовал документы, согласно которым на Украине находятся 40 биолабораторий, которые финансировались Вашингтоном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя рассекреченную информацию, заявила, что данные, предоставленные США, подтверждают неоднократные заявления Москвы по этой теме.