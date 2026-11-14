Мема рассказал о роковой ошибке Финляндии в отношении России Мема: Финляндия повторила ошибку Украины, отвергнув нейтралитет в отношении РФ

Москва14 ноя Вести.Финляндия повторила ошибку Киева, отвергнув нейтралитет в отношении России. Об этом рассказал местный политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Он подчеркнул, что Финляндия ведет себя безответственно после вступления в Североатлантический альянс.

Можно вступить в альянс и не проявлять агрессии по отношению к своему соседу. Но мы видим, что Финляндия выделила пять миллиардов евро на военную помощь Украине… Думаю, она повторяет ту же ошибку, что и Украина: будучи соседом России, она утратила свой нейтралитет сказал Мема в эфире YouTube-канала

По его словам, такой подход создает крайне опасную перспективу для будущего Финляндии.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен накануне отметил, что членство республики в НАТО не подлежит обсуждению.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не выдвигала требований о выходе Финляндии из НАТО в рамках переговоров о новой архитектуре безопасности в Европе.