Захарова сравнила НАТО с "больным зубом" Европы Захарова: НАТО подрывает безопасность Европы и мира

Москва14 ноя Вести.НАТО подрывает безопасность Европы и мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнив альянс с "больным зубом".

Об этом она сказала агентству ТАСС.

НАТО как раз та организация, которая, как, наверное, какой-то больной зуб, угнетала тот самый иммунитет Европы, западной ее части, центральной части Европы, да и всего мира, забирая и оттягивая на себя колоссальное количество ресурсов реагирования отметила Захарова в кулуарах "Пиар-выходных Мастерской новых медиа"

Так она прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что обсуждать с Россией вопросы архитектуры безопасности нет необходимости, поскольку такая архитектура уже существует в виде НАТО.