Захарова: без влияния НАТО безопасность в Европе была бы выше

Захарова заявила, что без роли НАТО Европа была бы намного безопаснее Захарова: без влияния НАТО безопасность в Европе была бы выше

Москва14 ноя Вести.Безопасность в Европе была бы значительно выше, если бы не деятельность НАТО. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

Свое мнение по этому вопросу она высказала журналистам на полях мероприятия "Пиар-выходные Мастерской новых медиа".

Не было бы НАТО, я имею в виду, не было бы той роли НАТО, которую альянс сыграл и играет, наверное, безопасности в Европе было бы намного больше заявила дипломат

Таким образом Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который до этого выступил против обсуждения с РФ будущей архитектуры европейской безопасности. По мнению немецкого канцлера, в таких переговорах нет необходимости, поскольку существующая система безопасности в Европе уже представлена НАТО.

Ранее Мерц призвал президента США Дональда Трампа избежать неожиданных решений на предстоящих переговорах по Украине с президентом России Владимиром Путиным.