Москва22 ноя Вести.Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российское судно в Финском заливе была направлена на срыв зарождающегося процесса дипломатического урегулирования украинского конфликта. Такое мнение выразил военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

По его словам, удар был нанесен, чтобы спровоцировать новый виток эскалации и помешать дипломатическим усилиям.

По замыслу европейских стран, по замыслу киевского режима, этот ответ должен последовать, а, собственно, очень далеко от зоны специальной военной операции, для того, чтобы получить новый уровень эскалации, для того, чтобы просто похоронить только-только зарождающийся процесс дипломатического урегулирования этого конфликта. На самом деле за этим ударом просматривается длительная программа киевского режима по развитию ударных средств, которые можно использовать против морских целей сказал Поддубный

Ранее он заявил, что удар украинских беспилотников по российскому судну в Финском заливе был бы невозможен без разведывательной инфраструктуры стран НАТО.