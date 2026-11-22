Москва22 ноя Вести.Российские военные фактически остановили логистику Украины в Черном море. Об этом заявил военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

Мы прекрасно знаем, что после того, как киевский режим начал атаки на гражданские суда, которые идут в российские порты в Черном море, мы, армия России, фактически остановили морскую логистику черноморскую для киевского режима… Россия обладает всеми необходимыми технологиями, и беспилотными в частности, для того чтобы поражать и морские суда не только в Черноморском регионе, не только в Черном море, но и во всем Мировом океане