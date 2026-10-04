Дунай стал единственным маршрутом снабжения ВСУ в обход Черного моря Подполье: Дунай остался единственным путем снабжения ВСУ в обход Черного моря

Москва4 окт Вести.В результате закрытия одесских портов Дунай остался единственным логистическим маршрутом, через который можно снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) военными грузами в обход Черного моря. Об этом сообщило пророссийское подполье.

В разговоре с ТАСС представители подполья отметили, что картина речной логистики для Украины выглядит "весьма затруднительно".

После того как закрыли одесские порты, Дунай остался основным путем, по которому они могли принимать военные грузы в обход Черного моря добавил собеседник агентства

Однако и этот маршрут "работает с перебоями" из-за регулярного поражения инфраструктуры, используемой для нужд армии киевского режима. Кроме того, произошло рекордное обмеление Дуная из-за жары.

Уровень воды упал настолько, что баржи берут примерно на треть-половину меньше груза, осадка местами около двух метров, речные перевозки подорожали подчеркнул представитель подполья

По его словам, некоторые перевозчики пытаются переориентировать логистику на сушу, однако этого все равно не хватает, чтобы закрыть "объемы черноморских портов".

Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, используемым в интересах ВСУ. Так, 3 октября российская армия нанесла удар в порту Одессы по судну, перевозившему на Украину военные грузы.