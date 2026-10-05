Москва5 окт Вести.Логистические проблемы на Украине нарастают катастрофическими темпами. В первую очередь это связано с задействованием вооруженными силами Украины (ВСУ) тех маршрутов, которые ранее использовались исключительно гражданскими перевозчиками. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.

Он отметил, что сегодняшним приоритетом для киевского режима является снабжение ВСУ и закрытие их потребностей, в том числе за счет гражданской инфраструктуры.

Приоритетом у Украины является снабжение ВСУ… Если раньше грузы ВСУ шли в основном через одесские порты и частично через западную границу Украины, то сегодня в первую очередь идет наращивание поставок для нужд ВСУ автомобильным и железнодорожным транспортом, а, соответственно, гражданские нужды отодвигаются на второй план, что вызывает действительно катастрофическое положение для населения Украины объяснил эксперт

Ранее сообщалось, что в результате закрытия одесских портов Дунай остался единственным логистическим маршрутом, через который возможно снабжение ВСУ грузами в обход Черного моря.