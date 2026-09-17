Москва17 сен Вести.В ночь на 17 сентября 2026 года российская армия нанесла массированный удар по объектам на Украине. Киев признает: прилеты зафиксированы по 36 локациям. Военкор KP.RU Александр Коц проанализировал, как эти удары сказались на логистике противника в Одесском направлении.

По данным Коца, в Одессе и области целями стали сразу четыре объекта. В Черноморске поражен перевозивший военные грузы сухогруз, еще один — на переходе морем, в 11 километрах восточнее Одессы. Кроме того, удар нанесен по подстанции "Арциз", которая питает порт Измаил, и по двум автомобильным мостам через Днестр у Маяков — они использовались для поставок военных грузов из Румынии и порта Измаил..

Порознь это четыре эпизода, вместе — вход, хранение и распределение одного потока отмечает военкор

По его словам, в результате дунайская логистика снова уходит в объезд, а это означает лишние сутки и дополнительные расходы на каждую партию груза.

Днем ранее российское военное ведомство также сообщало об атаке на сухогруз с имуществом для ВСУ в порту Черноморска.