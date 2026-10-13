Москва13 окт Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) добились того, что украинское судоходство в Черном море оказалось парализовано, с помощью классических средств. Об этом рассказал Герой России военкор Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, российские военнослужащие совершили настоящий прорыв.

На самом деле очень серьезный успех, и это очень серьезный фактор в противостоянии с коллективным Западом. Казалось, что классическими средствами невозможно лишить противника этой лазейки черноморской, но получилось. При этом понятно, что под огнем и портовая инфраструктура вокруг Одессы, а это основной хаб для вооружения и военной техники. Более того, это экономический хаб, мы, слава богу, перестали жалеть экономику Украины, суверенной-то экономики у Украины нет сказал Поддубный

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили судно типа сухогруз, действовавшее в Бугском Лимане в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).