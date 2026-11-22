Минобороны: ВС РФ в Черном море поразили сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ

Сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для ВСУ, поражен в Черном море Минобороны: ВС РФ в Черном море поразили сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ

Москва22 ноя Вести.Российские военные нанесли поражение сухогрузу, перевозившему в Черном море грузы двойного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, минувшей ночью армия России нанесла удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах противника.

На переходе морем, северо-восточнее Одессы, поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для ВСУ говорится в сообщении

Кроме того, ВС РФ в порту Килия в Одесской области нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, вовлеченным в доставку военного имущества и грузов для украинской армии.