МО РФ: в Черном море поражен сухогруз с грузом двойного назначения

Сухогруз с грузом двойного назначения для ВСУ поражен в Черном море МО РФ: в Черном море поражен сухогруз с грузом двойного назначения

Москва6 ноя Вести.Российские военные в пятницу уничтожили в Черном море юго-западнее Одессы сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ, сообщили в МО РФ.

Сегодня днем в результате удара в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. говорится в сообщении

В ведомстве также информировали, что ВС РФ продолжают поражать беспилотниками морские суда, используемые для доставки ВСУ военных грузов.

Ранее в МО РФ сообщили, что в течение недели российская армия уничтожила 14 сухогрузов, задействованных в поставках вооружения, техники и грузов для нужд ВСУ.