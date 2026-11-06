Москва6 нояВести.Российские военные в пятницу уничтожили в Черном море юго-западнее Одессы сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ, сообщили в МО РФ.
Сегодня днем в результате удара в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.говорится в сообщении
В ведомстве также информировали, что ВС РФ продолжают поражать беспилотниками морские суда, используемые для доставки ВСУ военных грузов.
Ранее в МО РФ сообщили, что в течение недели российская армия уничтожила 14 сухогрузов, задействованных в поставках вооружения, техники и грузов для нужд ВСУ.