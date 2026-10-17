Российские войска поразили сухогруз ВСУ в Черном море МО РФ: российские войска поразили сухогруз ВСУ в Черном море

Москва17 окт Вести.Российские военнослужащие поразили на переходе морем сухогруз, который доставлял в Одессу грузы в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Судно перевозило грузы военного назначения.

На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения отмечается в сообщении

Поражение нанесено в рамках массированного удара высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины.

Накануне президент России Владимир Путин поручил продолжить выполнение задач СВО и нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам противника.