Минобороны: ВС РФ за неделю поразили 14 используемых для ВСУ сухогрузов

Армия России за неделю поразила 14 сухогрузов, задействованных ВСУ Минобороны: ВС РФ за неделю поразили 14 используемых для ВСУ сухогрузов

Москва6 ноя Вести.Вооруженные силы России в течение недели поразили 14 судов, которые были задействованы в поставках вооружения, военной техники и продукции двойного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Все пораженные грузы предназначались для нужд ВСУ.

За неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ говорится в сообщении

Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении удара по аккумуляторному парку хранения энергии в городе Белая Церковь Киевской области. Этот объект использовался для обеспечения электроэнергией предприятий военно-промышленного комплекса Украины.