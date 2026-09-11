Москва11 сенВести.Российская армия за минувшую неделю поразила 13 сухогрузов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало еженедельную сводку о ходе проведения специальной военной операции.
Уточняется, что помимо сухогрузов ликвидированы два танкера, два буксира и два катера, которые использовались в интересах ВСУ.
Кроме того, ВС РФ за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по Украине. Оказались поражены предприятия военно-промышленного комплекса.