Минобороны: ВС РФ за неделю поразили 15 судов, перевозивших грузы для ВСУ

МО РФ назвало число пораженных судов, использованных в интересах ВСУ Минобороны: ВС РФ за неделю поразили 15 судов, перевозивших грузы для ВСУ

Москва23 окт Вести.Вооруженные силы России в течение недели с 16 по 23 октября поразили 15 судов, доставлявших для нужд украинской армии вооружения и грузы двойного назначения. Об этом сообщили в Минобороны России.

В течение недели поражены 14 сухогрузов и контейнеровоз, задействованные в поставках вооружения, военной техники и продукции двойного назначения для нужд ВСУ говорится в сообщении

Кроме того, ВС РФ нанесли 3массированных и 11 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.

Ранее в МО РФ сообщали о поражении украинского вертолета Ми-24 российским беспилотником "Герань" в тыловом районе ВСУ.