ВС РФ нанесли удар по судну, перевозившее в Одессу груз для ВСУ

Российские военные поразили судно, доставлявшее грузы для ВСУ в Одессу ВС РФ нанесли удар по судну, перевозившее в Одессу груз для ВСУ

Москва30 окт Вести.Вооруженные силы России атаковали судно в Черном море, которое следовало в Одессу с грузами двойного назначения для обеспечения украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов на переходе морем в 30 км южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее военные грузы и грузы двойного назначения для нужд ВСУ говорится в сообщении

За неделю, с 24 по 30 октября, российские военные поразили 11 сухогрузов с военными грузами для ВСУ и вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов. Кроме того, за это время армия нанесла два массированных и девять групповых ударов по военным объектам на территории Украины.