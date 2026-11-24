Эксперт - о признании Зеленского в атаке на российское судно Эксперт Никулин: Зеленскому нужны политические очки и желание оставаться в игре

Москва24 ноя Вести.Признание главы киевского режима Владимира Зеленского в атаке на российское судно в Финском заливе продиктовано попыткой заработать политические очки. Об этом заявил в беседе с "Абзацем" военный эксперт Игорь Никулин.

По его словам, военной необходимости в этой атаке нет, но Зеленскому нужны политические очки и желание оставаться в игре.

Он хочет быть нужным своим хозяевам. Большинство незаинтересованных людей понимают, что центр мирового терроризма переместился в Киев считает Игорь Никулин

По его мнению, Зеленскому наплевать на то, какая будет репутация у Украины после него. И единственным действенным способом обуздать Киев станет введение жесткого оружейного эмбарго со стороны США.

21 ноября российский сухогруз Sparta II, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград, подвергся атаке двух беспилотников в Финском заливе. Нападение произошло в международных водах, в трех морских милях от границы России. В интервью Bloomberg Владимир Зеленский взял на себя ответственность за этот удар.