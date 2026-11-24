Дандыкин: атака на российские суда не может быть случайной Эксперт назвал неслучайной атаку на российский корабль в Ливии

Москва24 ноя Вести.Атака на российский сухогруз в водах Ливии, а также на корабль в Финском заливе не может быть случайной.

Об этом сообщил KP.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Если дроны выходили из района Триполи, мы имеем полное право уничтожать гнезда террористов, которые там обосновались. Не может быть случайной атака на оказавшийся там корвет, вероятно, сопровождавший танкеры отметил Дандыкин

Он также добавил, что такие действия могли быть скоординированы странами Запада.