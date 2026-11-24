Москва24 нояВести.Атака на российский сухогруз в водах Ливии, а также на корабль в Финском заливе не может быть случайной.
Об этом сообщил KP.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Если дроны выходили из района Триполи, мы имеем полное право уничтожать гнезда террористов, которые там обосновались. Не может быть случайной атака на оказавшийся там корвет, вероятно, сопровождавший танкерыотметил Дандыкин
Он также добавил, что такие действия могли быть скоординированы странами Запада.