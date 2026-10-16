Эксперт Дандыкин рассказал, каким может быть ответ РФ на захват судна Францией

Эксперт - об ответе на захват судна Францией: можем действовать ассиметрично Эксперт Дандыкин рассказал, каким может быть ответ РФ на захват судна Францией

Москва16 окт Вести.Россия может дать зеркальный, но ассиметричный ответ на захват нефтяного танкера DF Peak Военно-морскими силами (ВМС) Франции в Индийском океане. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с MK.RU.

Он отметил, что захват судна – это часть системной кампании Запада против российского судоходства.

Собеседник издания пояснил, что Париж ссылается на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву, однако ее применение требует "разумных подозрений". Предположение, что корабль шел под флагом Бенина эксперт назвал лишь предлогом для продления санкционной политики против России, поэтому ответ будет зеркальным.

Здесь нужно трезво оценивать. Основные силы нашего флота сосредоточены в Северном и Тихоокеанском регионах. Индийский океан не является зоной нашего традиционного доминирования. Но "зеркальный ответ" не обязательно означает захват французского судна в том же районе. Мы можем действовать асимметрично добавил Василий Дандыкин

Эксперт пояснил, что ответом, в частности, может стать усиление контроля иностранных судов на Северном морском пути, а также в Черном и Балтийском морях, то есть в акваториях, где у России есть преимущество.