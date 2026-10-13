Москва13 окт Вести.Захват французскими военно-морскими силами танкера DF Peak в открытом море посольство России во Франции расценило как вопиющее нарушение норм международного права. Об этом в дипмиссии заявили РИА Новости.

Ссылки на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для обоснования задержания, равно как и утверждения о якобы нарушенных танкером "международных санкциях", являющихся в реальности нелегитимными односторонними мерами, - не более чем "фиговый листок", призванный прикрыть откровенное пиратство и разбой подчеркнули в посольстве

Как отметили дипломаты, действия Парижа в отношении морского транспорта вызывают у них серьезную озабоченность, причем о своих шагах французская сторона Москву не уведомляла. Сейчас в дипмиссии выясняют, входят ли россияне в состав экипажа судна.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что танкер, шедший под флагом Бенина, остановили в Индийском океане, связав его с якобы "незаконной" перевозкой топлива; к публикации он приложил короткое видео с высадкой французских военных на борт. Те же сведения о флаге судна приводит сервис Marine Traffic.

Инцидент с DF Peak - не первый в своем роде. 25 июня Макрон сообщил о задержании ВМС Франции у берегов Сицилии нефтяного танкера Deliver, следовавшего из Приморска под флагом Камеруна. Тогда посольство России в Париже также назвало произошедшее пиратством, указав, что французские власти дипмиссию о задержании не информировали, а действия военных моряков являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права. В конце мая французские военные остановили шедшее из России судно Tagor и отконвоировали его к месту стоянки, а в начале июля танкер покинул территориальные воды Франции.

Ранее с резкой критикой таких случаев выступал МИД России: директор первого европейского департамента Артем Студенников подчеркивал, что задержания танкеров фактически квалифицируются как пиратство, а российская сторона продолжает внимательно следить за безопасностью судоходства. В середине августа президент Владимир Путин заявил, что Кремль видит попытки властей ряда стран ограничить движение судов российских компаний, и пообещал отвечать на них зеркально, причем необязательно в тех же акваториях, где планируются нападения.