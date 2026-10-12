Макрон заявил, что ВМС Франции захватили нефтетанкер в Индийском океане Макрон заявил о захвате французскими ВМС нефтетанкера в Индийском океане

Москва12 окт Вести.Французские военно-морские силы (ВМС) остановили в Индийском океане танкер, который якобы связан с "незаконной перевозкой топлива". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона наши ВМС задержали нефтетанкер DF Peak, который, как подозревается, шел под ложным флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива заявил Макрон в соцсети

Свое сообщение президент Франции сопроводил коротким видеороликом, на котором, предположительно, запечатлена высадка французских военных на борт судна.

По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина.

Ранее стало известно, что власти Нидерландов хотят принять закон о захвате судов так называемого "теневого флота" России, согласно которому намерены разрешить задерживать суда в исключительной экономической зоне страны и направлять их на досмотр.