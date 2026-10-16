Эксперт: РФ зеркально ответит Франции и Британии на захват танкеров Эксперт Дандыкин: РФ может провести ответный досмотр судов Франции и Британии

Москва16 окт Вести.Военно-политический ответ России на захват Францией танкера DF Peak требует времени на принятие решений. Москва, вероятно, через несколько недель проведет аналогичную акцию с судном, связанным с Парижем или Лондоном, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 октября объявил о захвате нефтяного танкера, действующего в интересах России, в 450 морских милях от острова Реюньон в Индийском океане. Судно якобы незаконно перевозило топливо и шло под фальшивым флагом. МИД РФ, в свою очередь, расценил такой шаг как пиратство и грубое нарушение международного права.

Дипломатический протест уже заявлен. Но военно-политический ответ требует времени на принятие решений. Если Франция не отпустит судно, я ожидаю, что в течение нескольких недель Россия проведет "показательную акцию" – выберет судно, связанное с Францией или Британией, и проведет его досмотр по аналогичным основаниям сказал Дандыкин в интервью MK.RU

По его словам, ответные действия Военно-морских сил РФ в сложившейся ситуации будут не эскалацией конфликта, а лишь поддержанием паритета.

В том же интервью Дандыкин заявил, что риск прямого столкновения России и Запада на море существует, но обе стороны будут анализировать возможные пределы эскалации.