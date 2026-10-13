Москва13 окт Вести.Захват танкера DF Peak французскими военно-морскими силами в Индийском океане является вопиющим нарушением международного права и откровенным актом пиратства. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России во Франции.

Ссылки на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для обоснования задержания, равно как и утверждения о якобы нарушенных танкером "международных санкциях", являющихся в реальности нелегитимными односторонними мерами, — не более чем "фиговый листок", призванный прикрыть откровенное пиратство и разбой подчеркнули в посольстве

Дипломаты подчеркнули, что попытки Парижа оправдать свои действия ссылками на Конвенцию ООН по морскому праву и нелегитимные односторонние санкции не имеют под собой правовых оснований. Российская дипмиссия не получала уведомлений от французских властей и в настоящее время выясняет, находились ли граждане РФ на борту задержанного судна, которое следовало под флагом Бенина.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон лично подтвердил факт остановки танкера в Индийском океане.