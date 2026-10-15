МИД РФ обвинил Францию в пиратстве после задержания нефтяного танкера DF Peak

МИД РФ назвал задержание Францией танкера DF Peak пиратством МИД РФ обвинил Францию в пиратстве после задержания нефтяного танкера DF Peak

Москва15 окт Вести.Москва расценивает задержание Францией нефтяного танкера DF Peak как пиратство и грубое нарушение международного права. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Это грубое нарушение международного права, абсолютно неприемлемая практика, которая требует осуждения всего международного сообщества. Попросту говоря, это пиратство на морских коммуникациях подчеркнул дипломат

По словам Грушко, никакие доводы французской стороны не могут оправдать задержание судна, которое Москва считает нарушением существующих правовых норм.

Замглавы МИД также сообщил, что российских граждан на борту DF Peak нет. При этом, подчеркнул он, отсутствие россиян среди членов экипажа не меняет отношения Москвы к действиям Франции.

Ранее посольство России во Франции назвало захват Францией танкера DF Peak вопиющим нарушением международного права.