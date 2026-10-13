Москва13 окт Вести.Военные Франции захватили нефтяной танкер в 450 морских милях от острова Реюньон в Индийском океане, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

Танкер DF Peak подозревают в плавании под фальшивым флагом и участии в незаконной перевозке топлива, отметил Макрон.

Франция полна решимости бороться с так называемым "теневым флотом", где бы в мире он ни находился. Эта операция, проведенная в соответствии с нормами международного морского права, показывает нашу решимость отстаивать верховенство закона и бороться с любыми видами незаконной деятельности, где бы они ни происходили отметил Макрон

Свое сообщение президент Франции сопроводил фотографией высадки французских военных с вертолета на палубу танкера.