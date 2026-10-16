Военный эксперт Дандыкин предупредил о риске столкновения РФ и Запада на море

Военный эксперт оценил риск морского конфликта РФ и Запада Военный эксперт Дандыкин предупредил о риске столкновения РФ и Запада на море

Москва16 окт Вести.Риск прямого столкновения России и сил Запада на море существует, но обе стороны будут анализировать возможные пределы эскалации. Об этом заявил MK.RU военный эксперт Василий Дандыкин.

Риск есть, но обе стороны будут считать пределы. У Франции есть база на Реюньоне, у нас в Индийском океане сопоставимого присутствия нет. Поэтому наш ответ, скорее всего, будет в тех регионах, где мы сильны сказал Дандыкин

По его словам, противостояние Запада и РФ на море является борьбой воль: Запад арестовывает танкеры с нефтью из РФ, а Россия должна в ответ доказать, что у таких действий будут последствия.

13 октября в российском посольстве по Франции заявили, что захват французскими военно-морскими силами танкера DF Peak в открытом море является вопиющим нарушением норм международного права.