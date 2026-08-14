Эксперт Кнутов сообщил о том, как РФ может ответить на задержания судов

Военный эксперт рассказал, как РФ может ответить на конфискацию своих судов Эксперт Кнутов сообщил о том, как РФ может ответить на задержания судов

Москва14 авг Вести.Ответ РФ на конфискации своих судов со стороны Запада наиболее вероятен в Тихом океане, где есть огромная территория нейтральных вод. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он добавил, что на Балтийском и Черном морях ситуация для РФ является достаточно сложной.

Он [ответ РФ на действия Запада] вероятнее всего возможен в Тихом океане. Почему в Тихом океане? Потому что с Черным морем все понятно, обстановка достаточно сложная. Если говорить о Балтике, то там очень узкая линия нейтральных вод. То есть нейтральные воды - это буквально, ну, совсем ничего. А все остальное - это уже пошли территориальные воды соседних государств объяснил Кнутов

Он также подчеркнул важность контроля РФ над Курильскими островами.

Что такое Курильские острова? Это фактически гряда, которая является воротами из Владивостока и других портов наших дальневосточных в Тихий океан. Если там будут японцы, значит, мы можем резать свой флот на иголки. Он не выйдет уже в Тихий океан и перестанет быть океанским. … Давайте не забывать, … вокруг одного острова 200 миль экономическая зона, эта экономическая зона богата биоресурсами: рыба, соответственно, крабы, там, морская капуста и много-много всего. Это сотни миллиардов рублей рассказал Кнутов

Ранее США выразили поддержку Японии по вопросу статуса Курильских островов. Посол США в Японии подчеркнул, что позиция Вашингтона по этому вопросу не менялась с 1950-х годов.