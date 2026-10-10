Нидерланды хотят принять закон о захвате судов "теневого флота" России Bloomberg: Нидерланды хотят задерживать суда так называемого "теневого флота"

Москва10 окт Вести.Власти Нидерландов предложили внести изменения в законодательство страны для более успешной борьбы с так называемым "теневым флотом" России, сообщает агентство Bloomberg.

Нидерланды намерены разрешить задерживать суда "теневого флота" в исключительной экономической зоне страны и направлять их на досмотр.

Посольство России в Нидерландах предупредило, что Москва имеет полное право ответить на враждебные действия тем способом, который сочтет необходимым.

В МИД предупредили страны Евросоюза (ЕС) о последствиях задержания судов так называемого "теневого флота". По словам директора Первого европейского департамента МИД Артема Студенникова, случаи задержания судов, которые Париж и его союзники причислили к российскому "теневому флоту", являются пиратством и разбоем, так как нарушают свободу мировой торговли и "создают нежелательные прецеденты".

ЕС манипулирует международным правом, так как "само понятие "теневого флота" является вымышленным, оно отсутствует в морском праве", подчеркнул Студенников.