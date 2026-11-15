ЕС готовит новые санкции против перевозчиков российской нефти Каллас анонсировала новые санкции Евросоюза за перевозку нефти из России

Москва15 ноя Вести.Главы МИД стран Евросоюза на следующей неделе планируют утвердить новые санкции за перевозку российской нефти и нефтепродуктов, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

По ее словам, в новый пакет войдут банки, покупатели и компании, которые, как считают в ЕС, поддерживают так называемый "теневой флот". Так в Евросоюзе называют танкеры, перевозящие грузы из России в обход установленных ограничений и правил.

В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД должен одобрить новые антироссийские санкции говорится в публикации

В том же сообщении Каллас рассказала, что в пятницу, 13 ноября, силы военно-морской операции ЕС EUNAVFOR MED IRINI поднялись на борт судна MV MIDAG в Средиземном море. По версии ЕС, основанием для этого стала предполагаемая связь танкера с Россией, а также его плавание под чужим флагом.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз считает необходимым продолжать давление на Россию, в том числе с помощью новых санкций.

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад говорил, что Евросоюз планирует ввести новые антироссийские санкции 16 ноября. По его словам, в санкционные списки могут включить 150 физических лиц и 50 банков.