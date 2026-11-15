Москва15 нояВести.Главы МИД стран Евросоюза на следующей неделе планируют утвердить новые санкции за перевозку российской нефти и нефтепродуктов, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.
По ее словам, в новый пакет войдут банки, покупатели и компании, которые, как считают в ЕС, поддерживают так называемый "теневой флот". Так в Евросоюзе называют танкеры, перевозящие грузы из России в обход установленных ограничений и правил.
В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД должен одобрить новые антироссийские санкцииговорится в публикации
В том же сообщении Каллас рассказала, что в пятницу, 13 ноября, силы военно-морской операции ЕС EUNAVFOR MED IRINI поднялись на борт судна MV MIDAG в Средиземном море. По версии ЕС, основанием для этого стала предполагаемая связь танкера с Россией, а также его плавание под чужим флагом.
Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз считает необходимым продолжать давление на Россию, в том числе с помощью новых санкций.
Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад говорил, что Евросоюз планирует ввести новые антироссийские санкции 16 ноября. По его словам, в санкционные списки могут включить 150 физических лиц и 50 банков.