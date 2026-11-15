Силы ЕС высадили десант на танкер MV MIDAG в Средиземном море Каллас: в Средиземном море досмотрели танкер, якобы связанный с РФ

Москва15 ноя Вести.Силы военно-морских операций Евросоюза высадили десант на борт танкера MV MIDAG в Средиземном море, предположительно связанного с российским теневым флотом. Об этом в соцсети X сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В ходе досмотра, проведенного в соответствии со ст. 110 Конвенции ООН по морскому праву, было установлено, что судно MV MIDAG шло под ложным флагом написала Каллас

Досмотр провели в рамках миссии ЕС IRINI. Миссия, название которой с греческого переводится как "мир", запущена в 2020 году: ее первоначальными задачами были контроль за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, борьба с контрабандой нефти и торговлей людьми. Мандат операции истекал в мае 2026 года, хотя в марте 2025 года ЕС продлевал его до 31 марта 2027 года.

Каллас также сообщила, что 16 ноября главы МИД стран ЕС намерены утвердить новые антироссийские санкции, под которые, по утверждению Брюсселя, попадут в том числе банки и компании, поддерживающие так называемый "теневой флот".

В начале лета, по ее словам, странам Евросоюза разрешили задерживать в Средиземном море иностранные танкеры для досмотра. В конце августа она сообщила о взятии "на абордаж" танкера MV SUN, ставшего шестым проверенным за последние месяцы судном, которое подозревали в связи с "теневым флотом". Среди них был и Toa Payoh, шедший из Бенина в Стамбул под флагом Камеруна и находящийся под санкциями ЕС.

В МИД России ранее заявляли, что Евросоюз злоупотребляет операцией IRINI, превращая ее в инструмент запугивания коммерческих перевозчиков. Президент РФ Владимир Путин предупреждал об ответных мерах в отношении тех, кто угрожает российским судам.

Ранее губернатор Нью-Джерси потребовала не принимать в портах штата российский дизель.