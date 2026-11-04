Губернатор Нью-Джерси пригрозила городским портам штрафами за прием дизеля из РФ

Губернатор Нью-Джерси потребовала не принимать в портах штата российский дизель Губернатор Нью-Джерси пригрозила городским портам штрафами за прием дизеля из РФ

Москва4 ноя Вести.Губернатор-демократ Нью-Джерси Мики Шеррилл, чей штат является ключевым центром импорта и распределения нефтепродуктов на восточном побережье США, пригрозила штрафными санкциями терминалам, которые не выполнят ее запрет на разгрузку российского дизельного топлива. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

2 ноября Шеррилл направила уведомления 12 операторам портов и терминалов штата и потребовала "отказать в принятии" танкеров с российским дизелем на борту. Нарушители предписания, подчеркнула губернатор, могут столкнуться с "суровыми санкциями".

Шеррилл утверждает, что прием в портах штата российского топлива противоречит федеральному законодательству. Ранее она уже заявляла о намерении блокировать поставки топлива из России.

Позиция губернатора может спровоцировать конфликт между штатом и президентом США Дональдом Трампом, отметила NYT.

В середине октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что первые три танкера с топливом уже следуют в направлении восточного побережья Атлантики.

До этого группа конгрессменов внесла в Палату представителей законопроект, призванный создать препятствия поставкам в США российского дизельного топлива.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в том числе, вопрос о поставках нефтепродуктов.