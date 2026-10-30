В портах штата Нью-Джерси могут заблокировать вход танкеров с российским дизелем

Российскому дизелю пригрозили запретом на разгрузку в портах штата Нью-Джерси В портах штата Нью-Джерси могут заблокировать вход танкеров с российским дизелем

Москва30 окт Вести.Власти американского штата Нью-Джерси намерены запретить заход в местные порты трем танкерам с партиями российского дизельного топлива, направляющимся к восточному побережью США. Об этом заявила губернатор штата Мики Шеррилл в интервью газете Financial Times.

Глава региона пообещала найти правовые механизмы для недопущения судов в портовую зону и срыва реализации договоренностей между президентами США и России.

По мнению Шеррилл, импорт топлива лишь обеспечит дополнительные доходы российскому бюджету за счет потребителей в Соединенных Штатах, при этом относительно небольшие объемы поставок не окажут реального влияния на снижение цен на американском рынке.

Я сейчас рассматриваю варианты, как не допустить прибытия [российского дизеля] в порт Нью-Джерси добавила Шеррилл

На борту трех судов находится суммарно около 140 тысяч тонн нефтепродуктов. Танкер Agioi Fanendes изначально заявлял портом назначения Нью-Йорк, инфраструктура которого функционально связана с причалами Нью-Джерси. Однако сейчас все три судна передают статус ожидания распоряжений из-за неопределенности с местом захода и выгрузки.

В начале октября после телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом стало известно о договоренности на поставку российского дизельного топлива на мировой рынок по временной лицензии.

Вашингтон отменил санкции на дизель до 7 апреля 2027 года. РФ поставит в Соединенные Штаты свыше 300 тысяч тонн дизеля, а также 500 тысяч тонн топлива — на международные рынки.