Песков: поставки дизеля из РФ в США начались и будут ритмично продолжаться

Поставки российского дизеля в США начались, объявил Песков Песков: поставки дизеля из РФ в США начались и будут ритмично продолжаться

Москва23 окт Вести.Россия начала поставлять дизель в США, далее поставки будут ритмично продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пятницу Reuters сообщил, что танкер под флагом Мальты с 40 тысячами тонн российского дизеля вышел из порта Приморск и направляется в Нью-Йорк.

По-моему, уже были сообщения из Минэнерго, что первый танкер, собственно, пошел к своим адресатам, к своим покупателям. Дальше они ритмично будут продолжаться сказал Песков

21 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в четверг первый танкер с 40 тысячами тонн российского дизеля отправится из РФ в США.

Эти поставки осуществляются в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. О ней американский лидер сообщил в начале октября.